Фотофакт: Коргі Єлизавети II вийшли попрощатися з хазяйкою

Королівські коргі теж проводили Єлизавету II в останню путь. Муїк та Сенді вийшли до порога Віндзорського замку.

Ще в королеви залишилися доргі Кенді та кокер-спанієль Ліссі. Віддані друзі королеви поки що залишаться жити у палаці.