Фотофакт: Коргі Єлизавети II вийшли попрощатися з хазяйкою

Королівські коргі теж проводили Єлизавету II в останню путь. Муїк та Сенді вийшли до порога Віндзорського замку.
Ще в королеви залишилися доргі Кенді та кокер-спанієль Ліссі. Віддані друзі королеви поки що залишаться жити у палаці.
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Королівські коргі теж проводили Єлизавету II в останню путь. Муїк та Сенді вийшли до порога Віндзорського замку.
Ще в королеви залишилися доргі Кенді та кокер-спанієль Ліссі. Віддані друзі королеви поки що залишаться жити у палаці.
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