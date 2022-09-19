Суспільство

Фотофакт: Коргі Єлизавети II вийшли попрощатися з хазяйкою

19 Вересня 2022 21:15
113

Королівські коргі теж проводили Єлизавету II в останню путь. Муїк та Сенді вийшли до порога Віндзорського замку.

Ще в королеви залишилися доргі Кенді та кокер-спанієль Ліссі. Віддані друзі королеви поки що залишаться жити у палаці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
усі думки
ТОП-новини
19 Вересня 2022 21:42
71

Зеленський закликає зберігати темп контрнаступу
19 Вересня 2022 21:30
30

ОБСЄ засуджує ув’язнення своїх спостерігачів у окупованому Луганську
19 Вересня 2022 20:57
45

В районі Ізюма та Балаклеї особливо багато мін ПФМ-1. ДСНС попереджає про небезпеку
19 Вересня 2022 20:23
73

У полоні РФ 50 жінок з “Азовсталі”, дві з них вагітні
19 Вересня 2022 19:51
172

Зеленський показав фото знищеного Куп’янська
Останні новини
усі новини