Суспільство

Чергу людей, які бажають попрощатися з Єлизаветою ІІ, показали з космосу

17 Вересня 2022 12:05
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Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Лондона, в якому тисячі людей вишикувалися в траурну чергу, щоб попрощатися з королевою Єлизаветою ІІ.

Зазначається, що знімки були зроблені 16 вересня о 12:01 за місцевим часом.

Відомо, що тіло покійної королеви Великої Британії знаходиться у Вестмінстер-холі, попрощатися з нею може кожен охочий. Похорон Єлизавети ІІ відбудеться у понеділок, 19 вересня. Йому передує 10-денний період жалоби, оголошений після смерті королеви.

Похорон королеви стане першим державним похороном після похорону її першого прем’єр-міністра сера Вінстона Черчілля в 1965 році. Після смерті Єлизавети ІІ королем Великої Британії став її син, який взяв собі ім’я Чарльз ІІІ.

Син короля принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон отримали нові титули, тепер вони називаються герцог та герцогиня Корнуольські та Кембриджські. Пізніше Чарльз ІІІ дав своєму синові титул принца Уельського, Вільям став першим спадкоємцем британського престолу.


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