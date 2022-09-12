Зеленський у резиденції британського посла вшанував пам’ять Єлизавети II

Президент Володимир Зеленський відвідав резиденцію Посла Великої Британії в Україні та вшанував пам’ять Її Величності Королеви Єлизавети II.

Глава держави зробив запис у книзі скорботи та поклав квіти на території резиденції. Володимир Зеленський висловив щирі співчуття від імені українського народу Сполученому Королівству та країнам Співдружності.

«Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття у зв’язку зі смертю Її Величності Королеви Єлизавети ІІ. Українки та українці поділяють цю важку втрату. Сумуємо разом зі Сполученим Королівством, Співдружністю Націй та всіма підданими британської корони. Пам’ять про Її Величність та її самовіддане служіння своєму народові назавжди залишиться в історії людства», – зазначив Глава держави у книзі скорботи.

Володимир Зеленський також поспілкувався з представниками Посольства Великої Британії в Україні.