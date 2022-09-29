Помер репер Куліо, автор хіта Gangsta’s Paradise

Американський репер Куліо (Coolio; справжнє ім’я – Артіс Леон Айві молодший) раптово помер у віці 59 років. Музикант був найбільш відомий як автор хіта Gangsta’s Paradise, що вийшов у 1995 році і став однією з найпопулярніших мелодій десятиліття.

Менеджер Куліо Джарез Позі повідомив американським журналістав, що перед смертю репер перебував у гостях у свого друга. Його знайшли без ознак життя на підлозі ванної кімнати. Про точні причини смерті не повідомляється, але, як Позі сказав TMZ, медики вважають, що у Куліо зупинилося серце.

Куліо почав записувати музику ще у 1980-ті, але набув світової слави лише після виходу хіта Gangsta’s Paradise. Музикант отримав за нього нагороду “Греммі”, пісня також була використана у популярному фільмі “Небезпечні уми” (Dangerous Minds) з ​​Мішель Пфайфер у головній ролі.