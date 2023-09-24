Польща звинуватила Білорусь у спробах прорвати кордон

Міністерство оборони Польщі опублікувало у Х (колишній твіттер) відео, на якому видно групу мігрантів, які зносять огорожі на кордоні. Як стверджується, ролик знято на ділянці польсько-білоруського кордону. Мігранти намагаються прорватися з білоруського боку, з іншого боку, за ними спостерігають озброєні військові. Коли саме трапився інцидент, не уточнюється.

«Атаки на польський кордон, здійснені Білоруссю, мали на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі та поставити під загрозу безпеку поляків. Завдяки посиленню присутності польської армії на кордоні російсько-білоруський план провалився», – йдеться у підписі до посту.