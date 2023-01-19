Зеленський у Києві зустрівся з президентом Євроради

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 січня, зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем під час його візиту у Київ.

“Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч”, – повідомив Зеленський.

Пізніше Зеленський додав, що провів змістовні переговори з Мішелем.

“Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших”, – додав президент.