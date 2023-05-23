Вмирати я не збираюся, – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко в середу заявив, що був відсутній у публічному просторі через хворобу.

Про це він заявив на урядовій нараді в середу, пише “БелТА”.

Обговорення свого стану здоров’я білоруський диктатор назвав “не більш ніж дозвільними міркування в месенджерах і телеграм-каналах”.

“Аденовірус або що там було? Аденовірус. Нічого… Але оскільки в мене не було можливості лікуватися…, усе це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго”, – додав Лукашенко.

Він не уточнив, про яку саме хворобу йдеться, оскільки аденовіруси можуть викликати широкий спектр захворювань у людей – від гострих респіраторних захворювань до смертельних хвороб у людей із послабеною імунною системою.