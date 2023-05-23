Політика

В Україні створюють резерв кадрів для роботи на деокупованих територіях

23 Травня 2023 18:48
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кабмін, Деокупація

Кабінет міністрів схвалив механізм формування резерву працівників для роботи на деокупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи на ДОТ.

Такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію”, – йдеться у повідомлені.

Пріоритетне право на призначення матимуть ветерани війни, внутрішньо переміщені особи, люди, які раніше займали ці посади, а також особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Бажаючі будуть заповнювати електронну анкету. Далі НАДС розглядатиме їх та перевірятиме професійну підготовку кандидатів. Буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.


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