Політика

Україна в серпні отримає боєприпаси для Gepard — Шольц

2 Травня 2023 07:38
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зброя, німеччина

Українські військові отримають у серпні боєприпаси для самохідних зенітних установок Gepard, які раніше передала Німеччина.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише DW.

За його словами, зараз налаштовується виробництво, але це триватиме деякий час. Шольц також підкреслив, що Україна не може використовувати зброю, що поставляється Німеччиною, для обстрілів російської території.

“Ці правила дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу, за всієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між РФ і НАТО”, – заявив Шольц.

Раніше Німеччина передала Україні 34 зенітні установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує надати ще три установки, а також 300 тисяч патронів до них.


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