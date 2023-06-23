Політика

Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених

23 Червня 2023 20:22
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Угорщина, полон

Українські дипломати вивезли із Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, українській стороні загалом вдалося повернути вже п’ятьох українських військових із Угорщини.

“Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних”, – додав він.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.


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