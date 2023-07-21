У ГУР прокоментували затримання Гіркіна

Затримання терориста та блогера Гіркіна пов’язане з активною фазою внутрішнього протистояння російських еліт. Раніше такі процеси проходили більш приховано, проте після “заколоту” ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина все більше “почали виходити назовні”.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону.

Журналіст запитав, чому Гіркіна затримали лише зараз і якою буде його подальша доля.

“Пушкін дописався, Гагарін долітався, Гіркін договорився. У принципі, хороші новини, там банка з павуками продовжує активно рухатися. Можемо бажати успіхів усім учасникам процесу”, – сказав Юсов.

За його словами, такі процеси всередині російських еліт і їхніх агентів, співробітників чи членів команд відбувались раніше часто “в більш прихованій формі”.

Проте після “заколоту” Пригожина все більше процесів “почало виходити назовні”, зауважив Юсов.

“Насправді парадоксальна ситуація: на Москву йшов Пригожин і збивав літаки й вертольоти, а затримують Гіркіна. Ну це особливості путінського режиму: їште, будь ласка, не обляпайтесь”, – сказав він.

Представник ГУР зазначив, що Гіркін і до цього не діяв як самостійна фігура, як і багато інших “воєнкорів”, коментаторів або учасників того ж гуртка терориста [“Клубу розсерджених патріотів”].

“Але це не самостійні фігури. Ну, значить, мешканці веж Кремля уже приходять до такої активної фази внутрішнього протистояння”, – сказав Юсов.

21 липня російська пропаганда та дружина Гіркіна повідомили про затримання терориста російськими силовиками. Попередньо, його звинувачують в екстремізмі.