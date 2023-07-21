Російські силовики затримали терориста Гіркіна

В Росії за наводкою колишнього вагнерівця затримали терориста Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін).

Про це повідомляють росЗМІ.

У п’ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали Ігоря Стрєлкова, розповіли РБК два джерела в правоохоронних органах і підтвердив адвокат Стрєлкова.

Повідомляють, що силовики забрали Стрєлкова з дому близько опівдні. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.

За попередніми даними, затримання здійснювали за заявою колишнього найманця групи “Вагнер”.

У Telegram Стрєлкова з’явилося повідомлення його дружини Мирослави Регінської. Вона повідомила, що не була вдома, коли туди приїхали представники Слідчого комітету. Зі слів консьєржа, Стрєлкова вивели з дому під руки.

“Від друзів мені вдалося з’ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)”, – йдеться у повідомлені.