Політика

У британській розвідці вважають, що армія рф тимчасово вичерпала наступальний потенціал

17 Березня 2023 10:27
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війна, розвідка британії

Про це повідомляє Mind з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що останніми днями окупанти зайняли плацдарм на захід від річки Бахмутка в центрі міста Бахмут, хоча ще минулого тижня річка позначила лінію розмежування.

Говорячи про всю лінію фронту, на думку розвідки Королівства, росія демонструє одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій з січня 2023 року.

«Російські лідери, швидше за все, прагнутимуть відновити наступальний потенціал сил після того, як буде поповнено запаси особового складу та боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та проведенням надійної оборони всієї лінії», – йдеться у звіті.


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