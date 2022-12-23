Російські військові навчання у Білорусі продовжили до 26 грудня, – Беларускі Гаюн

Навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

24 та 25 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних: “Осиповичський”, “Обуз-Ліснівський”, “Лепельський” та “Доманово”.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на цей момент таке – з 26 грудня до:

227 загальновійськовий полігон “Борисівський” (Борисівський район) до 30.12;

Полігон “Гозький” 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12;

Полігон “Брестський” 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;

Полігон “Осиповичський” 51 абр. (Осиповичський район) до 01.01;

212-й авіаційний полігон “Німан” (Новогрудський район) до 30.12;

230 загальновійськовий полігон “Обуз-Ліснівський” (Барановичський район) до 31.12;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО “Доманова” (Івацевичський район) до 01.01;

Полігон “Лепельський” 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.