Політика

Російські військові навчання у Білорусі продовжили до 26 грудня, – Беларускі Гаюн

23 Грудня 2022 19:08
13
білорусь

Навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

24 та 25 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних: “Осиповичський”, “Обуз-Ліснівський”, “Лепельський” та “Доманово”.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на цей момент таке – з 26 грудня до:

  • 227 загальновійськовий полігон “Борисівський” (Борисівський район) до 30.12;
  • Полігон “Гозький” 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12;
  • Полігон “Брестський” 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;
  • Полігон “Осиповичський” 51 абр. (Осиповичський район) до 01.01;
  • 212-й авіаційний полігон “Німан” (Новогрудський район) до 30.12;
  • 230 загальновійськовий полігон “Обуз-Ліснівський” (Барановичський район) до 31.12;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО “Доманова” (Івацевичський район) до 01.01;
  • Полігон “Лепельський” 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Грудня 2022 20:01
36

Зеленський провів засідання Ставки: бачимо перспективи на фронті
23 Грудня 2022 18:56
28

Комендантська година у Харкові у новорічну ніч залишиться без змін
23 Грудня 2022 18:33
44

Окупанти збільшили обсяги перекидання на фронт особового складу і техніки, – Генштаб
23 Грудня 2022 18:05
35

Україна відкриє посольства в 10 африканських країнах
23 Грудня 2022 16:56
89

Київ до та після масованих ударів по енергоінфраструктурі російськими окупантами (супутникові фото)
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки