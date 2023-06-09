Путін розповів Лукашенку, коли РФ перекине до Білорусі свою ядерну зброю

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ розташує тактичну ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідну заяву Володимир Путін зробив під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі у Сочі.

“З найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу розпочнемо заходи, пов’язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь”, – сказав Путін.