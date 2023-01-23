Політика

Німеччина не проти, щоб Польща передала танки “Leopard 2” Україні – глава МЗС

23 Січня 2023 07:19
27
зброя, німеччина

Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю французькому телебаченню LCI.

Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо Польща відправить свої танки Leopard 2 без схвалення Німеччини, Бербок сказала: “Ми не будемо стояти на заваді. На даний момент це питання не ставилося, але якби нас запитали, ми б не стали перешкоджати”.

“Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і саме тому ми обговорюємо це зараз з нашими партнерами… Ми повинні переконатися, що життя людей будуть врятовані, а територія України звільнена”, – додала вона.

Журналіст перепитав, чи вірно зрозумів, що Німеччина не буде заперечувати, якщо Польща відправить танки Leopard 2 в Україну. “Ви мене правильно зрозуміли”, – відповіла Бербок.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Січня 2023 09:22
12

Арахамія анонсував «активні посадки» цієї весни
23 Січня 2023 07:27
67

Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу — Зеленський
23 Січня 2023 07:19
27

Німеччина не проти, щоб Польща передала танки “Leopard 2” Україні – глава МЗС
23 Січня 2023 07:04
61

ISW: зірка Пригожина почала згасати після невдалих спроб захопити Бахмут
23 Січня 2023 06:59
16

Сили оборони воїни відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
усі думки