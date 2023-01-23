Німеччина не проти, щоб Польща передала танки “Leopard 2” Україні – глава МЗС

Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю французькому телебаченню LCI.

Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо Польща відправить свої танки Leopard 2 без схвалення Німеччини, Бербок сказала: “Ми не будемо стояти на заваді. На даний момент це питання не ставилося, але якби нас запитали, ми б не стали перешкоджати”.

“Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і саме тому ми обговорюємо це зараз з нашими партнерами… Ми повинні переконатися, що життя людей будуть врятовані, а територія України звільнена”, – додала вона.

Журналіст перепитав, чи вірно зрозумів, що Німеччина не буде заперечувати, якщо Польща відправить танки Leopard 2 в Україну. “Ви мене правильно зрозуміли”, – відповіла Бербок.