Політика

Намагання Макрона залучити Китай до переговорів щодо війни загрожує єдності, – Bloomberg

20 Квітня 2023 09:51
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китай, макрон

Намагання президента Франції Еммануеля Макрона залучити Китай до переговорів України та Росії не підтримують деякі європейські партнери. Це може загрожувати єдності союзників.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, візит Макрона до Китаю та його спроби залучити Сі Цзіньпіна до дипломатичного врегулювання війни розкритикували деякі союзники. Дехто з партнерів вважає таку спробу передчасною і побоюється, що це може підірвати європейську єдність.

Стратегія Макрона передбачає, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів вже цього літа. За логікою французького лідера, Китай виступить одним з посередників. Для цього радник з зовнішньої політики Макрона співпрацюватиме з радником Сі Цзіньпіна.

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон поставив під сумнів ймовірне посередництво Китаю у війні Росії проти України.

“Макрон має справу саме з тим, з чим не повинен мати справу західний лідер. Звідки він бере той факт, що Китаю можна довіряти як чесному посереднику в поточній ситуації?” – зазначив естонський політик.

Інші союзники також висловили скептицизм щодо Китаю, оскільки той заявив про “безмежну дружбу” з Росією.

Bloomberg також приводить слова радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який зазначив, що Україна не піде на компроміси, а мирний план не повинен бути способом капітуляції.

“Можна висувати будь-які мирні ініціативи, але в основі всього цього лежить головне – виведення російських військ. Якщо це положення включено, то це можна вважати серйозним планом”, – наголосив Подоляк.


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