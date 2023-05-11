Міністр оборони Британії підтвердив передачу Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Про це він повідомив 11 травня, цитує канал Sky News.

За його словами, ракети цього типу будуть надані українським військовим.

Раніше канал CNN із посиланням на анонімних західних чиновників повідомив, що українці пообіцяли британцям застосовувати ракети Storm Shadow по окупантах лише на території України.

Storm Shadow також відома як SCALP – це крилата авіаційна ракета, яка призначена для знищення важливих наземних стаціонарних цілей. Ця зброя є спільною розробкою Великої Британії та Франції.

Ці ракети зможуть завдавати ударів углиб захоплених російськими окупантами територій України.

У конструкції ракети Storm Shadow/SCALP від компанії MBDA застосовано ряд заходів для зниження її радіолокаційної помітності. Ця ракета була прийнята на озброєння Королівських Повітряних сил Великої Британії і Повітряних сил Франції в 2003 році

Ракета має польотну масу до 1300 кг, а маса бойової частини – 450 кг. Заявлена дальність пуску цієї крилатої ракети складає понад 250 км у експортному варіанті, і до 560 км для армії Франції та Британії.

Ракета має дворівневу бойову частину. Спочатку перший кумулятивний заряд пробиває броню, бетон або землю, а потім основний заряд проникає всередину цілі, щоб завдати максимального ураження. Основними цілями для цих крилатих ракети є важливі військові об’єкти противника: командні пункти, склади боєприпасів, мости та інші стратегічні об’єкти.