Політика

Лукашенко заборонив підвищувати ціни у Білорусі

6 Жовтня 2022 14:24
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білорусь, лукашенко

Олександр Лукашенко розпорядився запровадити з 6 жовтня заборону на підвищення цін у Білорусі, повідомляє «Белта».

«З 6 числа (жовтня) забороняється будь-яке зростання цін. Забороняється! З сьогоднішнього дня. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, якісь розрахунки, перерахунки”, — сказав Лукашенко на нараді з економічним блоком уряду.

Лукашенко пояснив своє рішення тим, що у Білорусі виникли «пограничні» ціни. «Вони вперлися в стелю. Далі ціни підвищувати ніде не можна. Немає необхідності. Але бувають винятки. І ці винятки під контролем міністра [антимонопольного регулювання та торгівлі] та губернаторів», – заявив він.

Лукашенко також заявив, щоб на цьому тлі жодні компанії не йшли з ринку. «Не дай боже якийсь магазин піде або він буде закритий, якась контора, забігайлівка та інші. Не дай боже вони підуть з ринку. Ви за це відповісте», – сказав Лукашенко урядовцям.


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