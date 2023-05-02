F-16 будуть, це питання часу — Кулеба

Рано чи пізно партнери ухвалять рішення про передачу Україні західних винищувачів четвертого покоління F-16, переконаний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Під час інтерв’ю на 1+1 він наголосив, що так було з усіма видами озброєння, тож постачанням нам винищувачів – також питання часу.

Та міністр висловив жаль у зв’язку з тим, що за вагання союзників Україна платить життями своїх людей: як цивільних, так і військових.

“F-16 будуть, це питання часу. Я думаю, що це буде залежати від рішення США та результатів контрнаступу”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що F-16 – один з трьох пріоритетів в питанні військової допомоги Україні. Поруч з ними бронетехніка та артснаряди.

“Якби в нас F-16 були вже зараз, наш контрнаступ був би набагато швидшим, і нам би вдалось зберегти набагато більше життів наших солдатів та цивільних, які потерпають від ракетних ударів”, – додав міністр закордонних справ.