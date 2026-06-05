Зірку “Джуманджі” Джеймса Генді вбили у власному будинку

81-річного американського актора Джеймса Генді, відомого за ролями у фільмах «Джуманджі» та «Топ Ган: Меверік», вбили у його будинку в Лос-Анджелесі.

Як повідомляє TMZ, актора знайшли непритомним у палісаднику перед його будинком у районі Тарзана в Каліфорнії. За даними слідства, на його тілі виявили кілька ножових поранень у груди.

Поліція Лос-Анджелеса повідомила про затримання 44-річного Майкла Гледхілла, сина подруги Генді. Його підозрюють у скоєнні вбивства.

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Правоохоронці прибули на місце після дзвінка на номер 911 із повідомленням про «невідому подію».

За даними поліції, чоловік, який телефонував, заявив диспетчеру: «Я син людський. Я щойно вбив людину гріха».

Джеймс Генді народився в Нью-Йорку та за шість десятиліть кар’єри знявся в десятках фільмів і телесеріалів. Найчастіше він виконував ролі другого плану або з’являвся в окремих епізодах.

Його фільмографія включає такі проєкти, як «Поліція Нью-Йорка», «К-9», «Закон і порядок», «CSI: Місце злочину Нью-Йорк», «Логан», «Шпигунка», «Касл», «Морська поліція: Спецвідділ», «Західне крило», «Арахнофобія», «Цілком таємно» та «Вона написала вбивство».

Останньою роботою актора в кіно став фільм «Топ Ган: Меверік», який вийшов у 2022 році.