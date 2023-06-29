По Гагаріна міський транспорт курсуватиме довше

За інформацією з Харківської міськради, розглянуто питання про продовження курсування громадського транспорту на пр. Гагаріна ввечері та у вихідні дні.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, з 28 червня в робочі дні тролейбус№119 здійснює останнє відправлення о 20:56 з розворотного кола «вул. Університетська» в напрямку розворотного кола «Аеропорт» з усіма передбаченими зупинками на пр. Гагаріна.

Також з 1 липня у вихідні автобус №79е здійснюватиме останнє відправлення о 20:10 з зупиночного пункту «ст. м. «Проспект Гагаріна» в напрямку кінцевої зупинки «ст. Основа» з усіма передбаченими зупинками на пр. Гагаріна.