Під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет 

У підмосковних Люберцях після атаки українського безпілотника горить цех з виробництва електроніки для ракет.

Про це пише УП.

Вранці 1 вересня мер Москви Сергій Собянін заявив у Telegram-каналі, що російська ППО припинила чергову спробу прольоту безпілотника до Москви.

“Поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події. Спасибі військовим, що не дали зіпсувати нам День знань!”, – написав він.

Водночас джерело УП спростовує слова Собяніна, зазначивши, що дрон дістався місця призначення і зараз триває пожежа у цеху науково-виробничого підприємства “Томілінський електронний завод” у Люберцях.

“Операція ГУР, все успішно, далі буде”.

Наразі ГУР офіційно не коментує вказані події. Водночас представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов у коментарі УП зазначив, що російська пропаганда видала “на гора” чергову брехню про збитий дрон та підтвердив, що у Люберцях в п’ятницю дійсно “розквітла бавовна” на російському заводі.