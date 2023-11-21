Політика

Парламент Словаччини затвердив новий уряд, який зупинив допомогу Україні

21 Листопада 2023 18:43
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Словаччина

21 листопада парламент Словаччини проголосував за вотум довіри новообраному уряду Роберта Фіцо. Уряд підтвердив програму своєї політики, за якою припиняється військова допомога Україні.

Про це повідомляє словацький новинний ресурс Aktuality.

Коаліції вдалося затвердити в парламенті програмну декларацію уряду (PVV), і депутати висловили довіру четвертому кабінету Роберта Фіцо. 78 зі 143 присутніх депутатів проголосували “за”. Для вотуму довіри необхідно було принаймні на один голос більше за половину від кількості всіх депутатів. 65 депутатів проголосували проти.

У програмі уряду зокрема йдеться, що влада дотримуватиметься принципу “Словаччина передусім”.

Про війну в Україні в програмі уряду теж прописано. Підтримуються будь-які “значущі мирні плани з пропозиціями щодо негайного припинення бойових дій в Україні та дипломатичного розв’язку конфлікту відповідно до міжнародного права”.

“Ми продовжимо надсилати гуманітарну допомогу до Києва, але на нашу військову допомогу Україна вже не може розраховувати”, — проголосив словацький уряд.


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