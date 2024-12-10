Окупанти зайшли на Сумщину: в Генштабі та ОВА спростували інформацію

Генеральний штаб Збройних Сил України спростував інформацію про нібито просування російських військ поблизу Олександрії на Сумщині.

Про це в коментарі LB.ua заявив речник Генштабу майор Дмитро Лиховій.

Речник Генштабу майор Дмитро Лиховій у коментарі LB.ua зазначив, що повідомлення про захоплення майже 2 кв. км території Сумської області не відповідають дійсності. Він підкреслив, що ні українські військові, ні прикордонники не підтверджують таких даних.

Лиховій закликав громадян отримувати інформацію лише з офіційних джерел, щоб уникнути дезінформації.

Сумська обласна військова адміністрація також спростувала ці заяви, назвавши їх “ворожою дезінформацією”. За словами керівника ОВА, ситуація на кордоні залишається контрольованою, і жодних змін щодо стану безпеки не зафіксовано.

Нагадаємо, влада і прикордонники спростовують інформацію про прорив кордону росіянами на Сумщині.