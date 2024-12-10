Влада і прикордонники спростовують інформацію про прорив кордону росіянами на Сумщині

Сумська обласна військова адміністрація спростувала інформацію про прорив російських військ через кордон. Вони заявили, що ці повідомлення є ворожою дезінформацією, яка не відповідає дійсності.

Аналітики Deep State оновили мапу бойових дій, на якій зазначено, що російські війська просунулися до прикордонних територій Сумської області, зокрема біля Олександрії.

Проте речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телебачення зазначив, що прикордонні підрозділи не фіксували жодних спроб прориву.

Демченко додав, що на цьому напрямку російським військам буде важко розвивати наступ, оскільки місцевість є болотистою, і це ускладнює утримання позицій.