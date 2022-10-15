Окупанти вивозять українських дітей з Енергодара до Росії

Російські загарбники почали вивозити дітей з Енергодара до Російської Федерації нібито “на відпочинок”.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей «на відпочинок» до Краснодарського краю в рф.

Орлов не розуміє, що відбувається в думках тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста.

“Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому? Адже будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. І це неодмінно станеться. А інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад. І, довіряючи життя своїх дітей терористам, треба хоч трохи замислюватися про можливі наслідки”, – написав він.

Наприкінці серпня українських дітей примусово вивезли з Харківської області до російського села Кабардінка біля Геленджика, попри те, що всі вони мають батьків. Нещодавно 37 неповнолітніх вдалося повернути додому.

Родини возз’єдналися та знаходяться в безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово.