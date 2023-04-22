Суспільство

Бояться партизанів: окупанти забороняють людям ходити в ліс

22 Квітня 2023 20:43
7
читать на русском →
енергодар, окупанти

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України. В Енергодарі Запорізької області, збільшено кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби.

Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Українців, яких було помічено в цих локаціях, працівники ФСБ РФ беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані, повідомляють у Генштабі.

Представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовились від отримання російського паспорта. Беруть до уваги, зокрема, джерела фінансових доходів таких громадян. Представників фсб рф цікавить, яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольної Уряду України до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються у готівку.

У той же час, через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС. Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією “Росатом”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Квітня 2023 14:27
134

В ISW пояснили, чи справді Пригожин закликав Кремль закінчити “СВО”
22 Квітня 2023 18:53
41

МАГАТЕ виявило на ЗАЕС пошкодження енергоблоку 
22 Квітня 2023 18:19
105

Китайський посол заявив, що пострадянські країни не є суверенними
22 Квітня 2023 12:51
75

Зеленський підписав закон про заборону пропаганди російської імперської політики
22 Квітня 2023 11:47
120

В Україні побудують 20 атомних енергоблоків
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки