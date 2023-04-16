Суспільство

Окупанти оголосили евакуацію та готуються вивозити дітей з Енергодара

16 Квітня 2023 13:25
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енергодар

Російські загарбники знову викрадатимуть дітей з тимчасово окупованих територій.

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни оголосили про примусову евакуацію для незаконного вивезення дітей у бік Криму, повідомляє ТСН.

Так, у місцевих школах та садочках т розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

“Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі окупанти вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі”, – йдеться у повідомленні.


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