Надходять повідомлення про вибух автомобіля в Енергодарі

В Енергодарі вибухнув автомобіль, повідомив член призначеної Росією адміністрації окупованої Запорізької області Володимир Рогов.

За його даними, загинула одна людина, її ім’я він не назвав.

Рогов назвав те, що сталося терактом.

“Сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках не тільки повилітали вікна аж до дев’ятого поверху, але й було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Мер Мелітополя Іван Федоров уточнює, що машина належала місцевому колаборанту, колишньому міліціонеру Євгену Кузьміну, який пішов у каральні органи загарбників після окупації міста.

“За попередніми даними, авто належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом “руского міра” пішов прислуговувати окупантам. Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами”, – написав він.