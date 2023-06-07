Суспільство

Керівництво Енергодара радить жителям залишити місто

7 Червня 2023 15:59
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заес, енергодар

Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі Радіо Свобода заявив, що оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, жителям прилеглого Енергодара краще залишити місто.

«Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові) знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією (на ЗАЕС)? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною», – сказав Самойдюк.

Посадовець радить за будь-якої можливості залишити Енергодар і територію навколо міста.

«Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання. Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти) будуть зобов’язані та змушені дати «коридори» для виїзду населення з такої території», – додав заступник міського голови Енергодару.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко раніше сьогодні повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС через підрив Каховської ГЕС є стабільною. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що хоча руйнація ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, найближчі чотири місяці ситуація там буде стала.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.


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