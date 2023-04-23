Суспільство

Окупанти вимагають від мешканців окупованої Херсонщини покинути домівки – ЦНС

23 Квітня 2023 11:14
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херсонська область, окупанти

Російські загарбники вимагають від мешканців лівого берега Херсонської області, які проживають вздовж Дніпра, залишити домівки і виїхати з регіону.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

Так, у Новій Каховці й в смт Дніпряни окупанти повідомили місцевих мешканців, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра має терміново покинути помешкання. При цьому, ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів.

Також росіяни продовжують розкрадати українську інфраструктуру на тимчасово захоплених землях. Зокрема в смт Брилівка близько 150 окупантів демонтували елеватор на брухт.


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