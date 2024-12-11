Обшуки в УЗ: посадовцям вручили 10 підозр через квитки за 300-500 євро

Київська міська прокуратура повідомила про викриття злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажу квитків на міжнародні потяги “Укрзалізниці”, користуючись високим попитом на них. На даний момент було вручено 10 підозр.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Організатором “бізнесу на квитках” став голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський філії “Пасажирська компанія”. Він залучив до схеми заступника начальника цієї дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення.

Зловмисники регулярно продавали пасажирам місця в службових купе та купе відпочинку провідників, які не були доступні через систему продажу квитків, а також вільні місця за ціною 300-500 євро, хоча офіційна вартість квитка на потяг Київ-Варшава складала 3700 гривень. Гроші за квитки пасажири платили “на руки” начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.

До введення системи верифікації пасажирів через Дія.Підпис, учасники схеми викуповували квитки для перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення. Такі схеми діяли на потягах №67/68 Київ-Варшава, №19/20 Київ-Хелм, №119/120 Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро, №23/24 Київ-Хелм, №89/90 Київ-Перемишль, №351/352 Київ-Кишинів та інших міжнародних рейсах.

За попередніми підрахунками, “Укрзалізниця” втратила понад 73 млн гривень прибутку через незаконний продаж квитків.

Залежно від ролі у схемах, підозрюваних обвинувачують за ч. 1, 2 та 3 ст. 255 ККУ (створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній) та ч. 1 і 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).