Нова ділянка євроколії в Україні: Ужгород зʼєднався залізницею з Братиславою, Будапештом і Віднем

Сьогодні, 5 вересня, в Ужгороді відкрили першу ділянку євроколії, що зʼєднає місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Наступним етапом стане розбудова колії до Львова та розвиток сполучення на інших напрямках.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Президент завітав на Ужгородський залізничний вокзал, де відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород — Чоп. Він привітав залізничників і подякував їм за результат.

Нова колія є частиною європейської мережі. Ужгород став першим обласним центом, з’єднаним із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.

“Це тільки один із перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював заради цього результату, заради цього проєкту. Це спільний проєкт із Євросоюзом. І попереду — тисячі подібних проєктів. Україна буде частиною Євросоюзу. Обов’язково”, — написав Зеленський.

За словами президента, попереду розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках.