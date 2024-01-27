Політика

Німецькі “ліваки” вимагають припинити постачання зброї Україні

27 Січня 2024 19:44
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Союз Сари Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт, співголова нової німецької лівої партії “Союз Сари Вагенкнехт”, закликала Німеччину припинити постачання зброї Україні та почати переговори з Путіним, передає ARD.

Ця партія з’явилася наприкінці 2023 року, коли Вагенкнехт вийшла з Лівої партії (спадкоємиці комуністичної партії НДР), і в червні має намір брати участь у виборах до Європейського парламенту. Сара Вагенкнехт кілька разів висловлювалася проти постачань зброї Україні та за початок мирних переговорів із Росією.

“Ми постачаємо Україні зброю для перемоги, в яку, на жаль, уже не вірять навіть українські генерали, – заявила Вагенкнехт. – Ця війна має бути доведена до кінця і дуже швидко шляхом переговорів”.

“Союз Сари Вагенкнехт” виступає з лівою популістською програмою – збільшення пенсій, зниження видатків на оборону і припинення дорогої кліматичної політики.

Німецькі ЗМІ порівнюють “Союз Сари Вагенкнехт” із праворадикальною партією “Альтернатива для Німеччини”, оскільки ці партії схожі в поглядах на війну в Україні та політику щодо іммігрантів у Німеччині.

Опитування показують, що близько 20% німців припускають для себе можливість проголосувати за політичну силу такого типу, як нова партія Вагенкнехт, причому в східних землях (колишньої радянської зони окупації) цей показник помітно вищий.


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