Нідерланди виділили мільярд євро на військову допомогу Україні

Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

“Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України”, – зазначив Зеленський.

Також сторони обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

Зеленський розповів Рютте про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися.