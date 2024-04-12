Політика

Нідерланди виділили мільярд євро на військову допомогу Україні

12 Квітня 2024 16:19
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Нідерланди, допомога
Володимир Зеленський і Марк Рютте / Фото: ОП

Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

“Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України”, – зазначив Зеленський. 

Також сторони обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

Зеленський розповів Рютте про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися.


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