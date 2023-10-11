Політика

Нідерланди передадуть Україні новий пакет військової допомоги

11 Жовтня 2023 20:30
читать на русском →
зброя, Нідерланди

Нідерланди сьогодні, 11 жовтня, оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли засоби для розмінування, боєприпаси та дрони.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

“Нідерланди знову поставили в Україну товари військового призначення. До комплекту входять дрони, обладнання для розмінування та боєприпаси. Вони вкрай необхідні та підтримують операції українських Збройних сил зі звільнення територій від російських окупантів”, – йдеться у заяві.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала, що з урахуванням останньої поставки загальна вартість поставленого обладнання становила 2,1 мільярда євро.

З них майже 1 мільярд євро (993 мільйони євро) припадає на прямі поставки. Це стосується балансової вартості обладнання.

Крім того, наразі передано в дар комерційно придбане військове обладнання на суму 468 мільйонів євро. Решта витрат надходять з різних військових фондів, у які роблять свій внесок Нідерланди.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Жовтня 2023 19:47

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 18 атак окупантів, – Генштаб
11 Жовтня 2023 21:12

В НАТО оцінили втрати Росії у війні проти України
11 Жовтня 2023 19:58

Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії: четверо загиблих
11 Жовтня 2023 19:25

Литва передасть Україні дві системи ППО NASAMS
11 Жовтня 2023 18:31

Україна отримала 1,15 мільярда доларів гранту від США
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки