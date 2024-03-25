Невідомі зірвали плакати на підтримку України біля посольства РФ в Ризі 

Минулими вихідними у столиці Латвії кілька людей зірвали плакати на підтримку України. У поліції заявили, що адміністративні порушення зафіксовано.

Про це пише Delfi.

Про зняття плакатів на підтримку України повідомив активіст Яніс Пелцис.

Згодом речниця Держполіції Гіта Гжибовська заявила, що в ситуаціях, коли поліція виявляє порушення, спрямовані проти підтримки України, зокрема пошкодження відповідних плакатів, особи притягуються до відповідальності.

За її словами, в суботу та в неділю за псування таких плакатів було оштрафовано по одній людині.

Загалом за суботу за різні порушення біля посольства Росії було порушено 12 проваджень щодо адміністративних правопорушень, а також затримано кілька осіб.

Цей випадок теж буде оцінено відповідним чином, додала представниця поліції.