Суспільство

Невідомі зірвали плакати на підтримку України біля посольства РФ в Ризі 

25 Березня 2024 09:48
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україна, латвія
Прапор Латвії / Getty Images

Минулими вихідними у столиці Латвії кілька людей зірвали плакати на підтримку України. У поліції заявили, що адміністративні порушення зафіксовано.

Про це пише Delfi.

Про зняття плакатів на підтримку України повідомив активіст Яніс Пелцис.

Згодом речниця Держполіції Гіта Гжибовська заявила, що в ситуаціях, коли поліція виявляє порушення, спрямовані проти підтримки України, зокрема пошкодження відповідних плакатів, особи притягуються до відповідальності.

За її словами, в суботу та в неділю за псування таких плакатів було оштрафовано по одній людині.

Загалом за суботу за різні порушення біля посольства Росії було порушено 12 проваджень щодо адміністративних правопорушень, а також затримано кілька осіб.

Цей випадок теж буде оцінено відповідним чином, додала представниця поліції.


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