Нардепу Дубневичу вручили підозру -НАБУ

НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За даними джерел ЕП, йдеться про нардепа Ярослава Дубневича від депутатської групи “За майбутнє”. Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн).