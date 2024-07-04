Суспільство

Начальник Генштабу Збройних сил Польщі прибув до Києва
4 Липня 2024 13:32
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київ, польща
Веслав Кукула / Telegram

4 липня на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до Києва прибув начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула.

Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, генерали провели плідні перемовини задля посилення співпраці у протистоянні російській агресії. Сирський наголосив, що Польща є надійним партнером України із самого початку повномасштабного вторгнення Росії. 

“Цінуємо військово-технічну допомогу та дипломатичну підтримку Польщі. Вдячні також за надання допомоги у підготовці наших підрозділів, які вже стали на захист держави”, – написав головком ЗСУ.

Раніше Генштаб ЗС Польщі повідомляв про те, що робочий візит до Києва Веслав Кукула розпочав із покладання квітів до Стіни пам’яті полеглих за Україну.

“Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії”, – йдеться у повідомленні.


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