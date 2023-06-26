На Закарпатті затримали чоловіка, що продавав на органи у Європу дітей віком 1-2 роки

Прикордонники викрили схему торгівлі дітьми на Закарпатті. Як повідомили в МВС, зловмисник підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та схиляв їх до продажу дітей.

За продаж своєї дитини мати мала отримати $5 тисяч. Прибуток організатора складав $20 тисяч.

Мати повинна була встановленим порядком перетнути кордон зі Словаччиною та передати спільникам свою дитину у пункті пропуску «Малі Селменці» під наглядом зловмисника.

Затримали чоловіка під час спроби вивезти дитину за кордон. Відомо, що до правоохоронців звернулась мама дитини у якої мерзотник намагався «купити дитину».

Наразі фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання ГУНП. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 149 ККУ «Торгівля людьми». За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років.