Суспільство

На ЗАЕС вдруге за тиждень реальна загроза блекауту 
21 Листопада 2024 09:15
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заес
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася під загрозою блекауту через обстріли російських військ.

Про це повідомляє Міненерго у Telegram.


“Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл”.

Знеструмлено одну з двох ліній живлення станції, що наразі перебуває під окупацією. Єдина лінія, яка залишилась, з’єднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

У Міненерго попереджають: якщо відключиться і ця лінія, станція зазнає повного блекауту, що є “серйозним порушенням умов безпечної експлуатації та несе ризик аварії”.

Відомство додало, що енергетики готові відновити живлення станції, щойно це дозволить ситуація з безпекою.

Герман Галущенко повідомив про засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні 21 листопада. Україна наполягатиме на повному виконанні резолюції щодо повернення станції під український контроль для забезпечення її безпечної роботи.


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