На Вінниччині після сутички з ТЦК та поліцією чоловік потрапив до лікарні (відео)

У Вінницькому обласному ТЦК та СП прокоментували обставини інциденту, що потрапив на відео в Уланівській громаді. За офіційною інформацією, чоловіка, який порушив військовий облік, доставили до центру, після чого він був госпіталізований через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє Суспільне Вінниця.

Як розповідають у Вінницькому ТЦК, під час роботи групи оповіщення виявили громадянина, який порушив військовий облік.

“Йому запропонували прослідувати разом із представниками ТЦК та СП і Нацполіції до територіального центру комплектування для з’ясування всіх обставин, для уточнення військово-облікових даних і складання протоколу, щоб зняти громадянина з розшуку, в якому він був. Оскільки він порушив військовий облік. Це адміністративне порушення за статтею 210 КУПАП України”, — розповів військовослужбовець групи комунікацій Сергій Шкабара.

За офіційною версією, громадянин проявив агресію, погрожував тілесними ушкодженнями працівнику поліції і військовослужбовцям та використовував ненормативну лексику.

“В разі відмови порушника військового обліку прослідувати до ТЦК, ТСП працівник поліції має повне право його затримати, здійснити адміністративне затримання і доставити до ТЦК та СП згідно з статтями 261 і 262 Кодексу України про адмінпорушення”, — йдеться в повідомленні.

Після того, як чоловіка «затримали для уточнення даних», виявилося, що в нього є проблеми зі здоров’ям

«Його почало трусити, це свідчило проявні ознаки епілепсії. Одразу ж викликали швидку допомогу, йому виписали повістку, а швидка його забрала до Хмільницької центральної районної лікарні. Зараз він перебуває там”, — розповіли у військкоматі.

За словами військових ТЦК та СП, чоловіка вони не били, а “застосували фізичний вплив”, аби доставити громадянина до центру. На думку військових, такі дії не є перевищенням повноважень.

Як повідомили в ГУНП у Вінницькій області, наразі з’ясовуються усі обставини події. За вказаним фактом буде призначено службове розслідування для надання оцінки діям поліцейського.