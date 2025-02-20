Суспільство

На трьох танкерах у Середземному морі сталися вибухи: ці судна нещодавно були в російських портах
20 Лютого 2025 09:42
читать на русском →
Танкер SeaJewel / Фото: IVG
Танкер SeaJewel / Фото: IVG

На трьох нафтоналивних суднах у різних частинах Середземного моря протягом останнього місяця сталися вибухи, причини яких установити поки що не вдалося, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в індустрії морських перевезень і службах безпеки.

Усі три танкери, судячи з даних сервісів, що відстежують рух суден, нещодавно відвідували російські порти.

15 лютого в порту Савони на півночі Італії внаслідок вибуху пошкодження корпусу на метр нижче ватерлінії отримав танкер Seajewel, оператором якого є грецька компанія Thenamaris.

У турецькому порту Джейхан наприкінці січня вибухом було пошкоджено танкер Seacharm, оператором якого також є компанія Thenamaris, розповіли два джерела Reuters.

Третій інцидент із танкерами стався в Лівії в лютому. Судно Grace Ferrum отримало настільки значні пошкодження, що знадобилося проведення рятувальної операції, розповіли три джерела Reuters. Оператором цього судна є кіпрська компанія Cymar, судно ходить під прапором Ліберії.

Агентство нагадує, що наприкінці грудня стався вибух у машинному відділенні російського суховантажу Ursa Major. Суховантаж, який кілька років доставляв вантажі для російських військових у Сирії, затонув, доля трьох членів екіпажу невідома.

Власник судна Ursa Major, група компаній “Оборонлогістика”, що входить до структури Міноборони РФ, оголосила, що на суховантаж було здійснено “цілеспрямовану терористичну атаку”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Лютого 2025 10:25

У Повітряних силах розповіли деталі нічного комбінованого удару росіян
20 Лютого 2025 09:28

США запропонують Україні спрощену угоду щодо видобутку мінералів, – Reuters
20 Лютого 2025 08:00

Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні
20 Лютого 2025 07:23

Російська авіабомба влучила у багатоповерхівку у Херсоні, серед поранених є діти
20 Лютого 2025 07:10

Росіяни другий день поспіль атакують Одесу дронами (фото, відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки