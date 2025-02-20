На трьох танкерах у Середземному морі сталися вибухи: ці судна нещодавно були в російських портах

На трьох нафтоналивних суднах у різних частинах Середземного моря протягом останнього місяця сталися вибухи, причини яких установити поки що не вдалося, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в індустрії морських перевезень і службах безпеки.

Усі три танкери, судячи з даних сервісів, що відстежують рух суден, нещодавно відвідували російські порти.

15 лютого в порту Савони на півночі Італії внаслідок вибуху пошкодження корпусу на метр нижче ватерлінії отримав танкер Seajewel, оператором якого є грецька компанія Thenamaris.

У турецькому порту Джейхан наприкінці січня вибухом було пошкоджено танкер Seacharm, оператором якого також є компанія Thenamaris, розповіли два джерела Reuters.

Третій інцидент із танкерами стався в Лівії в лютому. Судно Grace Ferrum отримало настільки значні пошкодження, що знадобилося проведення рятувальної операції, розповіли три джерела Reuters. Оператором цього судна є кіпрська компанія Cymar, судно ходить під прапором Ліберії.

Агентство нагадує, що наприкінці грудня стався вибух у машинному відділенні російського суховантажу Ursa Major. Суховантаж, який кілька років доставляв вантажі для російських військових у Сирії, затонув, доля трьох членів екіпажу невідома.

Власник судна Ursa Major, група компаній “Оборонлогістика”, що входить до структури Міноборони РФ, оголосила, що на суховантаж було здійснено “цілеспрямовану терористичну атаку”.