Кримінал

На Полтавщині скоєно груповий наліт на АЗС

23 Березня 2024 12:39
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кримінал
Затримання підозрюваного у нальоті на АЗС / Фото НПУ

Поліція Полтавщини затримала групу осіб, причетних до розбійного нападу на АЗС в Кременчуцькому районі.

До місцевої поліції 20 березня близько 01:40 надійшло повідомлення від громадян про розбійний напад на АЗС в с. Мала Кохнівка Кременчуцького району. Отримавши інформацію про злочин, на місце події негайно прибули патрульні наряди поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, оперативники й слідчі Кременчуцького райуправління, спеціалісти-криміналісти, працівники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Полтавській області.

За інформацією правоохоронних органів, під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що двоє озброєних осіб в масках вночі зайшли в приміщення автозаправки та, погрожуючи зброєю, заволоділи пакетом з 95 тисячами гривень. Фігуранти – мешканці Кременчука.

Одного з нападників затримано 21 березня, а іншого – ввечері 22 березня. Під час проведення обшуків у правопорушників вилучено автоматичну зброю, транспортні засоби, гроші та інші речові докази.


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