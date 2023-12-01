На автобан поблизу Мадрида впав гелікоптер

Щонайменше троє людей постраждали після того, як гелікоптер впав на автобан поблизу іспанського Мадрида.

Про це повідомляє The Sun.

У вертольоті, коли він впав поблизу іспанської столиці, перебувало двоє людей: один зміг вилізти самостійно, а іншого довелося витягувати з-під уламків пожежникам.

Унаслідок авіатрощі постраждало троє людей, серед яких водій авто, яке зачепив гвинтокрил в результаті падіння.

За словами речника надзвичайних служб, одна людина отримала легку травму голови, інша – зламала стегнову кістку, третій потерпілий отримав легкі травми.

Вертоліт впав на автомагістраль M40 поблизу Мадрида, ймовірно, після того, як його дестабілізував сильний вітер.

Національність постраждалих поки що невідома.

Зазначається, що рух автотранспорту було зупинено в обох напрямках, щоб на місці могли працювати екстрені служби.

За даними ЗМІ, гелікоптер Enstrom 280FX Shark з реєстрацією F-HPUX, який брав участь у найбільшій профільній авіавиставці European Rotors, впав незабаром після зльоту.