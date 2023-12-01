Суспільство

На автобан поблизу Мадрида впав гелікоптер

1 Грудня 2023 14:38
читать на русском →
Іспанія

Щонайменше троє людей постраждали після того, як гелікоптер впав на автобан поблизу іспанського Мадрида.

Про це повідомляє The Sun.

У вертольоті, коли він впав поблизу іспанської столиці, перебувало двоє людей: один зміг вилізти самостійно, а іншого довелося витягувати з-під уламків пожежникам.

Унаслідок авіатрощі постраждало троє людей, серед яких водій авто, яке зачепив гвинтокрил в результаті падіння.

За словами речника надзвичайних служб, одна людина отримала легку травму голови, інша – зламала стегнову кістку, третій потерпілий отримав легкі травми.

Вертоліт впав на автомагістраль M40 поблизу Мадрида, ймовірно, після того, як його дестабілізував сильний вітер.

Національність постраждалих поки що невідома.

Зазначається, що рух автотранспорту було зупинено в обох напрямках, щоб на місці могли працювати екстрені служби.

За даними ЗМІ, гелікоптер Enstrom 280FX Shark з реєстрацією F-HPUX, який брав участь у найбільшій профільній авіавиставці European Rotors, впав незабаром після зльоту.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Грудня 2023 16:25

Україна та Польща погодили умови для розблокування кордону
1 Грудня 2023 14:58

У Запоріжжі ліквідовано канал нелегальних перевезень до РФ – СБУ
1 Грудня 2023 14:15

У Новогродівці під завалами будинку знайдено ще двоє загиблих
1 Грудня 2023 13:30

На кордоні з Польщею у черзі стоять більше двох тисяч вантажівок
1 Грудня 2023 12:57

Ексзаступник секретаря РНБО Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки