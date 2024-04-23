Суспільство

МЗС дало роз’яснення щодо припинення надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам

23 Квітня 2024 20:33
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мзс, мобілізація
Будівля МЗС України / Фото: УНІАН

Обмеження у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг для українців за кордоном пов’язані з необхідністю приведення підзаконних нормативних актів у відповідність до вимог закону про мобілізацію.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Там підкреслили, що призупинення надання консульських послуг “є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном”.

“З 23 квітня припинено приймання нових заяв на вчинення консульських дій для чоловіків мобілізаційного віку (за винятком заяв про оформлення посвідчень на повернення в Україну). Це обумовлено необхідністю розв’язання питань щодо військового обліку українців, які перебувають за кордоном, та розв’язання технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень даного закону”, – йдеться у повідомленні.

МЗС окремо вказує, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року “процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону”.

Також у МЗС спробували надати відповіді на найпоширеніші питання щодо тимчасових обмежень консульських послуг.


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