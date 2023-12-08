Кримінал

МВС перевірить інформацію про можливий доступ РФ до українських камер спостереження

8 Грудня 2023 17:09
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мвс

Українські правоохоронці перевірять інформацію проєкту Схеми про те, що в Україні роками працювали тисячі камер спостереження з програмним забезпеченням від російського виробника.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

«МВС України, наші технічні співробітники чітко кажуть, що наша інформація не могла потрапити на будь-який сервер іншої країни», — сказав він.

Клименко додав, що камери, які знаходяться на дорогах, фотографують тільки автомобілі та більше ніякої інформації передавати не можуть. За його словами, система комплексного захисту інформації є досить надійною.

«Та інформація, яка була в журналістському розслідуванні, звичайно, потребує ретельного вивчення. Зокрема, цим буде займатися і МВС», — заявив він.

Клименко додав, що найближчим часом буде дано спільну відповідь про подальший технічний захист інформації, зокрема і з відеокамер.

Раніше проєкт Схеми повідомляв, що в Україні встановлено тисячі камер із програмним забезпеченням TRASSIR/DSSL, які тривалий час могли передавати дані на російські сервери.

Журналісти Схем підключили камери з софтом TRASSIR до інтернету через комп’ютер. Їхній експеримент показав, що камери дійсно спочатку передають інформацію на сервери в РФ, а після цього на комп’ютер.


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