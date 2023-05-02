Суспільство

МВС: 23 тис осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок війни

2 Травня 2023 18:59
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мвс

Близько 23 тисячі осіб в Україні оголошено зниклими безвісти за надзвичайних обставин, тобто внаслідок воєнних дій, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

«З початку повномасштабної агресії Росії проти України десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Більшість із них знайдено. Однак підтверджено близько 23 тисяч осіб, які все ще вважаються зниклими безвісти за особливих обставин – внаслідок воєнних дій», – йдеться у повідомленні МВС України.

Раніше сьогодні було оголошено про запуск централізованого Єдиного реєстру зниклих безвісти осіб, який збирає дані від різних державних установ. Реєстр покликаний полегшити пошуки та дати можливість родинам отримати відповідну довідку, яка підтверджує статус зниклого безвісти.

«Це повністю захищена база даних. Доступ до нього матимуть окремі посадовці: представники Офісу уповноваженого у справах зниклих безвісти, співробітники Національної поліції та Департаменту інформатизації МВС України. Облікові картки складаються на підставі заяв про зникнення родичів, поданих до Національної поліції. Офіс уповноваженого у справах зниклих безвісти буде безпосередньо відповідати за перевірку кожної особи», – повідомив Тимченко.


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