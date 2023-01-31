МОК відкидає критику української влади

Міжнародний олімпійський комітет відкинув різку критику з боку українських офіційних осіб, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК припустив можливість участі росіян у кваліфікації на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

“Міжнародний Олімпійський комітет із задоволенням спостерігає, як Росія знищує Україну, а потім пропонує Росії платформу для пропаганди геноциду. Очевидно, що російські гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров’ю”, – написав у Twitter радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він заявив, що присутність Росії на Іграх означатиме надання країні платформи для пропаганди геноциду.

“МОК найрішучішим чином відкидає це та інші наклепницькі заяви, – йдеться у заяві МОК. – Вони не можуть бути основою для будь-якого конструктивного обговорення”.

Минулого тижня МОК заявив, що вітає пропозицію Олімпійської ради Азії щодо надання російським та білоруським спортсменам можливості змагатися в Азії.

Це потенційно може також включати олімпійські кваліфікаційні змагання з огляду на те, що російські та білоруські спортсмени не можуть змагатися в Європі через різні обмеження та заборони, запроваджені через російську агресію в Україні.